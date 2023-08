'Segundinha' do Parazão teve dois jogos em Belém nesta quinta-feira (17); veja os resultados

A Segundinha do Parazão prosseguiu nesta quinta-feira (17) com alguns jogos em Belém. Destaque para a Vitória do Pinheirense diante do São Raimundo de Santarém.

A primeira rodada da Série B1 do Parazão contou com dois jogos na manhã de hoje. O Amazônia, que caiu de divisão no ano passado, empatou em 1 a 1 com o Vila Rica, no Centro de Treinamento da Desportiva, em Marituba (PA).

No outro jogo da manhã, O Pinheirense derrotou o São Raimundo de Santaém, pelo placar de 1 a 0, em partida realizada no Estádio Abelardo Conduru, no Distrito de Icoaraci, em Belém. Mais um jogo ocorre ainda hoje pelo Parazão, o Atlético Paraense x Parauapenas, no Estádio Rosenão, em Parauapebas (PA).