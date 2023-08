Confira os resultados da primeira rodada da Série B1 2023, a Segundinha

A primeira rodada da Série B1 do Parazão, a Segundinha, trouxe uma enxurrada de gols em partidas disputadas nesta quarta-feira (16). Times de diferentes grupos entraram em campo com sede de vitória, proporcionando confrontos animados e 22 gols em cinco partidas. Veja o resumo!

VEJA MAIS

Grupo A

No Grupo A, Tiradentes e Paraense protagonizaram um duelo emocionante, terminando em um empate eletrizante de 3x3. A partida, que ocorreu às 9h30 no CEJU, foi marcada por reviravoltas e jogadas de tirar o fôlego, mantendo os torcedores grudados em suas cadeiras até o apito final.

Já na noite desta quarta, o Capitão Poço venceu o Paragominas, já no fim da partida, por 3 a 2, na Arena Verde, em um jogo que adicionou mais drama à chave.

Grupo B

O Grupo B começou no CEJU, onde Fonte Nova e Sport Belém se enfrentaram em um confronto emocionante, com o Sport Belém conquistando uma vitória apertada de 3 a 2. Enquanto isso, a partida entre Esmac e Izabelense, também no CEJU, terminou em um empate em 3 a 3.

Grupo D

No Grupo D, o cenário foi mais equilibrado, com um empate sem gols entre Carajás e Canaã. A partida foi disputada no Rosenão.

Tabela da primeira rodada da Série B1

Quarta-feira (16)

Grupo A

Tiradentes 3x3 Paraense, às 9h30, no CEJU

Paragominas 2x3 Capitão Poço, às 19h, na Arena Verde

Grupo B

Fonte Nova 2x3 Sport Belém, às 9h30, no CEJU

Esmac 3x3 Izabelense, às 9h30, no CEJU

Grupo D

Carajás 0x0 Canaã, às 15h30, no Rosenão

Próximos Confrontos

Quinta-feira (17)

Grupo C

Pinheirense x São Raimundo, às 9h30, no Abelardo Conduru

Amazônia Independente x Vila Rica, às 9h30, no CT da Desportiva

Grupo D

Atlético Paraense x Parauapebas, às 16h, no Rosenão