'Segundinha' do Parazão inicia com muitos gols e vitória do Sport Belém; confira os resultados

A Segundinha do Parazão começou nesta quarta-feira (16), com três jogos na manhã. A competição vale vaga na elite do futebol paraense dois empates e a vitória do tradicional Sport Belém, com todas as partidas disputadas no Centro da Juventude (CEJU), em Belém.

Tiradentes e Paraense fizeram um jogo movimentado, com seis gols e empataram pelo placar de 3 a 3. A mesma emoção ocorreu na partida entre Esmac x Izabelense, que também ficaram no empate em 3 a 3. Fechando os jogos pala manhã, Fonte Nova x Sport Belém se enfrentaram com triunfo Sport Belém, o Dragão da Maracangalha, pelo marcador de 3 a 2.

A rodada ainda terá dois jogos nesta quarta-feira (16). Carajás x Canaã jogam no Estádio Rosesão, em Parauapebas (PA), às 15h30. Já o Paragominas encara Capitão Poço, às 19h, na Arena Verde, na cidade de Paragominas (PA).