Segundinha 2021: Quatro jogos encerram primeira rodada; veja os resultados

A Segundinha do Campeonato Paraense encerrou a primeira rodada da fase de grupos neste domingo (17), com quatro partidas. Os duelos foram válidos pelos grupos C e D. Foram oito gols e apenas um 0 a 0, dando sequência ao sábado (16) goleador.

A próxima rodada começa já na terça-feira (19), com cinco partidas. Confira os resultados deste domingo:

Grupo C

Esmac 2x0 Sport Belém - CT do Remo (Belém)

Pedreira 0x0 Fonte Nova - Ceju (Belém)

Grupo D

União Paraense 1x0 Vênus - Souza (Belém)

Amazônia Independente 4x1 Paraense - CT Desportiva (Marituba)