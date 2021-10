Segundinha: Com goleadas e 'placar bailarino', veja os resultados dos jogos deste sábado (16)

Sete jogos agitaram o primeiro dia de competição da Segunda Divisão do Campeonato Paraense, a charmosa "Segundinha". Neste sábado foram realizadas partidas dos grupos A, B, E e F. Não faltaram gols e apenas uma partida terminou em 0 a 0.

Somando todas as partidas deste sábado, foram 28 bolas na rede, ou seja, média de 4 gols por jogo. Foram duas goleadas no grupo F e dois "placares bailarinos" no B - quando cinco gols ou mais são marcados no total.

O encerramento da primeira rodada será neste domingo (17), com mais quatro jogos.

Confira todos os placares a seguir:

Grupo A

São Francisco 0 x 0 Altamira - Colosso do Tapajós (Santarém)

Grupo B

Tirandentes 2 x 3 Pinheirense - Ceju (Belém)

Vila Rica 3 x 4 Sport Real - Ceju (Belém)

Grupo E

Santos 0 x 2 Cametá - Janjão (Moju)

Atlético-PA 2 x 3 Paraubapebas - Rosenão (Parauapebas)

Grupo F

Izabelense 4 x 0 Santa Rosa - Abreuzão (Santa Izabel)

Caeté 4 x 1 Capitão Poço - Diogão (Bragança)

Jogos deste domingo:

Grupo C

Esmac x Sport Belém - 9h, CT do Remo (Belém)

Pedreira x Fonte Nova - 15h30, Ceju (Belém)

Grupo D

União Paraense x Vênus - 9h30, Souza (Belém)

Amazônia Independente x Paraense - 9h30, CT Desportiva (Marituba)