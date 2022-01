São Raimundo-RR termina campanha na Copinha sem vitórias

O São Raimundo-RR perdeu de 1 a 0 para a Portuguesa, nesta segunda-feira (10), no Estádio Municipal Francisco Ribeiro Nogueira, em Mogi das Cruzes, no interior de São Paulo. Em três jogos na Copinha, o Mundão somou um ponto e marcou um gol.

Em 2019, o São Raimundo-RR terminou uma edição da Copinha sem vitórias, quando a equipe perdeu os três jogos da primeira fase. Lagarto-SE, Oeste-SP e Grêmio faziam parte do grupo naquele ano.

Resultados do São Raimundo-RR na Copa São Paulo 2022

1ª rodada - Internacional 2 x 0 São Raimundo-RR;

2ª rodada - União Mogi-SP 1 x 1 São Raimundo-RR;

3ª rodada - São Raimundo-RR x União Mogi-SP.

No grupo 25, além do Mundão, estavam o Internacional, classificado em primeiro lugar, União Mogi-SP, que precisa de uma vitória para avançar de fase, e Portuguesa. Com um empate ou derrota do Mogi, a Portuguesa se classifica.