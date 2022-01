Copa do Brasil: Veja quem as equipes paraenses podem enfrentar

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou os critérios que serão usados no sorteio que vai definir os confrontos da 1ª fase da Copa do Brasil. A entidade dividiu os 80 participantes da competição em oito potes, que serão usados na montagem dos duelos. A abertura do torneio está prevista para ocorrer em evento na próxima segunda-feira, às 13h.

Os clubes da 1ª fase foram ordenados de acordo com o Ranking Nacional de Clubes (RNC) de 2022. Eles foram divididos em oito potes com 10 equipes em cada um. Apenas três equipes paraenses disputam esta etapa da competição: Paysandu, Tuna e Castanhal.

Os potes vão de A a H. Os confrontos serão feitos entre A x E, B x F, C x G e D x H.

VEJA OS POTES DO SORTEIO

Pote A: Grêmio, Santos, São Paulo, Internacional, Ceará, Cruzeiro, Atlético-GO, Chapecoense, Vasco e Sport.

Pote B: Cuiabá, Goiás, Juventude, Vitória, Coritiba, Avaí, CRB, Ponte Preta, CSA e Vila Nova.

Pote C: Sampaio Corrêa, Paraná, Operário-PR, Guarani, Criciúma, Brasil de Pelotas, Náutico, Londrina, Paysandu e Figueirense.

e Figueirense. Pote D: Oeste, ABC, Botafogo-SP, Tombense, Ferroviário, Volta Redonda, Manaus, Juazeirense, Brasiliense e Novorizontino.

Pote E: Altos, Mirassol, Campinense, Moto Club, São Raimundo-RR, Ferroviária, Salgueiro, Globo FC, União-MT e Sergipe.

Pote F: ASA, Cascavel, Bahia de Feira, Atlético-BA, Rio Branco-AC, URT, Portuguesa-RJ, Castanhal , Porto Velho e Sousa.

, Porto Velho e Sousa. Pote G: Tocantinópolis, Operário-MT, Ceilândia-DF, Real Noroeste-ES, Nova Iguaçu, Lagarto-SE, Trem-AP, Maricá-RJ, Glória-RS e Pouso Alegre-MG.

Pote H: Azuriz-PR, Icasa, Grêmio Anápolis, Tuna Luso, Tuntum, São Raimundo-AM, Fluminense-PI, Humaitá-AC, Nova Venécia-ES e Costa

Remo garantido na terceira fase

O Leão Azul é a única equipe paraense classificada para a terceira fase da competição. O clube garantiu a vaga após conquistar a Copa Verde de 2021. Além do time azulino, garantem vaga nesta etapa do campeonato os brasileiros classificados para a fase de grupos da Libertadores - Athletico-PR, Atlético-MG, Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Fortaleza, Bragantino - , além das equipes da pré-Libertadores, como é o caso de Fluminense e América-MG. Além disso, outras duas equipes começam a participação direto na terceira fase: Bahia (campeão da Copa do Nordeste) e Botafogo (campeão da Série B).

Regulamento

A primeira fase será disputada em jogo único, com a equipe melhor ranqueada atuando fora de casa. Além disso, o visitante terá a vantagem de se classificar em caso de empate no tempo normal.

O sorteio da próxima segunda-feira ainda vai definir o mando de campo da 2ª fase, que também será em jogo único, mas com decisão de pênalti em caso de igualdade no tempo normal.