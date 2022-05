São Paulo x Jorge Wilstermann: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (19/05) pela Copa Sul-Americana

As equipes São Paulo x Jorge Wilstermann entram em campo às 21h30 (horário de Brasília) de hoje, quinta-feira (19/05), para disputar a 5° rodada da Copa Sul-Americana. A partida ocorrerá no Estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi, em São Paulo (SP). Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir São Paulo x Jorge Wilstermann ao vivo?

A partida São Paulo x Jorge Wilstermann pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Conmebol TV, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como São Paulo x Jorge Wilstermann chegam para o jogo?

São Paulo está invicto pela competição, lidera o Grupo D e soma 3 vitórias, 1 empate, 8 gols marcados e 3 gols sofridos.

Já Jorge Wilstermann ainda não venceu uma partia e é o lanterna do mesmo grupo. Até agora, a equipe acumulou 2 empates, 2 derrotas, 2 gols marcados e 6 gols sofridos.

No dia 28 de abril, São Paulo venceu Jorge Wilstermann por 3 a 1.

Prováveis escalações

São Paulo: Thiago Couto; Igor Vinícius, Miranda, Beraldo, Reinaldo; Luan, Gabriel Neves, Talles Costa, Patrick; Rigoni e Luciano. Técnico: Rogério Ceni.

Jorge Wilstermann: Luis Cárdenas; Ramiro Ballivián, Santiago Echeverría, Edson Pérez e Maximiliano Ortiz; Luis Rodriguez, Carlos Añéz, Moisés Villarroel e Serginho; Raúl Castro e Andrés Chávez. Técnico: Sergio Migliaccio.

Ficha técnica - São Paulo x Jorge Wilstermann

Copa Sul-Americana

Local: Estádio Cícero Pompeu de Toledo, em São Paulo (SP)

Data/horário: 19 de maio de 2022, às 21h30