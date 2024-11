São Paulo x Athletico-PR: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (09/11) pelo Brasileirão

São Paulo x Athletico-PR disputam hoje, sábado (09/11), a 33° rodada do Campeonato Brasileiro 2024. O jogo será realizado às 21h (horário de Brasília), no Estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi, em São Paulo (SP). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir São Paulo x Athletico PR ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 21h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

São Paulo é o 6° colocado da Série B com 16 vitórias, 6 empates, 10 derrotas, 45 gols marcados e 33 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

Já o Athletico Paranaense está em 17° lugar com 9 vitórias, 7 empates, 15 derrotas, 33 gols marcados e 39 gols sofridos. A equipe passou por 1 vitória e 4 derrotas nas últimas rodadas.

VEJA MAIS

São Paulo x Athletico PR: prováveis escalações

São Paulo: Rafael; Igor Vinícius, Sabino, Alan Franco e Jamal Lewis; Luiz Gustavo e Marcos Antônio; Lucas, Luciano e Ferreira; Calleri. Técnico: Luis Zubeldía.

Athletico Paranaense: Mycael; Leo Godoy, Lucas Belezi (Gamarra), Kaique Rocha e Esquivel; Erick, Felipinho e Zapelli; João Cruz, Julimar e Pablo. Técnico: Lucho González.

FICHA TÉCNICA

São Paulo x Athletico-PR

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Cícero Pompeu de Toledo, em São Paulo (SP)

Data/Horário: 09 de novembro de 2024, 21h