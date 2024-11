Vitória x Corinthians: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo hoje (09/11) pelo Brasileirão

Vitória x Corinthians disputam hoje, sábado (09/11), a 33° rodada do Campeonato Brasileiro 2024. O jogo inicia às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Manoel Barradas, em Salvador (BA). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Vitória x Corinthians ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo e pelo Premiere, a partir das 16h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Vitória acumula no Brasileirão 38 pontos, 11 vitórias, 5 empates, 16 derrotas, 37 gols sofridos e 46 gols marcados. O time passou por 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nas últimas rodadas da competição.

Corinthians também está com 38 pontos e soma 9 vitórias, 11 empates, 12 derrotas, 37 gols marcados e 40 gols sofridos. Seus últimos jogos também lhe renderam 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

Vitória x Corinthians: prováveis escalações

Vitória: Lucas Arcanjo; Cáceres, Neris, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; William, Ricardo Ryller e Matheusinho; Gustavo Mosquito, Everaldo e Alerrandro; Técnico: Thiago Carpini.

Corinthians: Hugo Souza; Fagner, Félix Torre, Cacá e Bidu; Martínez, Alex Santana, Breno Bidon e Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto; Técnico: Ramón Díaz.

FICHA TÉCNICA

Vitória x Corinthians

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Manoel Barradas, em Salvador (BA)

Data/Horário: 09 de novembro de 2024, 16h30