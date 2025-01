São José x Internacional: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (28/01) pelo Gaúcho

São José x Internacional disputam hoje, terça-feira (28/01), a 3° rodada do Campeonato Gaúcho. O jogo acontece às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo (RS). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir São José x Inter ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Até agora, o Inter já empatou com o Guarany por 2 a 2 e venceu o Juventude por 2 a 0.

Já o São José registrou dois empates de 1 a 1 com o Pelotas e com o São Luiz.

São José x Inter: prováveis escalações

Internacional: Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Ronaldo, Bruno Henrique, Vitinho, Alan Patrick e Wesley; Valencia. Técnico: Roger Machado.

São José: Alex Peralta; Danielzinho, Fredson, Rafael Dumas e Lailson; Gabriel Terra, Lucas Hulk e Jhonata Varela; Marcos Vinícius, Douglas e Renê. Técnico: Rogério Zimmermann.

FICHA TÉCNICA

São José x Internacional

Campeonato Gaúcho

Local: Estádio do Vale, em Novo Hamburgo (RS)

Data/Horário: 28 de janeiro de 2025, 21h30