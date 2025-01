Novorizontino x Velo Clube: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (28/01) pelo Paulistão

Novorizontino x Velo Clube disputam hoje, terça-feira (28/01), a 5° rodada do Campeonato Paulista. O jogo ocorre às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Novorizontino x Velo Clube ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TNT, pela Max, pela UOL Play, pelo Nosso Futebol e pela Zapping TV, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Novorizontino é o vice-líder do Grupo C do Campeonato Paulista e soma 1 vitória, 2 empates, 1 derrota, 5 gols marcados e 5 gols sofridos.

Já o Velo Clube está na lanterna do Grupo D da competição e acumula um total de 1 vitória, 3 derrotas, 3 gols marcados e 6 gols sofridos.

Novorizontino x Velo Clube: prováveis escalações

Novorizontino: Jordi; Dantas, César Martins e Patrick; Igor Formiga, Luís Oyama, Willian Farias, Marlon e Waguininho; Pablo Dyego e Robson. Técnico: Eduardo Baptista.

Velo Clube: Dalton; Yuri Ferraz, Júlio Vaz (Rafael Ribeiro), Marcelo Augusto, Gabriel Mancha, Léo Campos; Carlos Manuel, Pedro Favela; Felipinho; Jefferson Nem e Daniel Amorim. Técnico: Guilherme Alves.

FICHA TÉCNICA

Novorizontino x Velo Clube

Campeonato Paulista

Local: Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP)

Data/Horário: 28 de janeiro de 2025, 21h30