São Francisco x Águia de Marabá fecham a 5ª rodada do Parazão nesta segunda-feira (10)

A 5ª rodada do Campeonato Paraense encerra nesta segunda-feira (10), com a partida entre São Francisco x Águia de Marabá, que duelam às 10h, no centro de Treinamento do Castanhal, na Cidade Modelo.

O confronto é chamado de “seis pontos”, já que os dois clubes estão próximos na tabela do Parazão. O Águia é o 8º colocado com apenas 4 pontos e está no limite dos clubes que passam à segunda fase do Parazão. Já o São Francisco de Santarém o vice-lanterna do Campeonato Paraense com apenas 3 pontos conquistados. Em caso de vitória do Leão santareno, ele passa o Águia na classificação e joga o Independente de Tucuruí para a zona de rebaixamento.

O São Francisco tenta se recuperar no Campeonato Paraense. O clube vem de derrota, “em casa”, para a equipe do Bragantino, na 4ª rodada, pelo placar de 2 a 1. O clube só venceu uma partida na competição e luta para não ser rebaixado e, quem sabe, beliscar uma classificação para as quartas de finais do Parazão.

Já o Águia quer voltar a vencer no campeonato. O Azulão empatou na última rodada com o Castanhal, pelo placar de 1 a 1 e quer brigar na parte de cima da tabela. O campeão paraense de 2023 não sabe o que é comemorar uma vitória há três jogos e os 3 pontos diante do São Francisco pode deixar o Azulão próximo de pelotão da frente.