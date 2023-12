São Francisco fecha com lateral e dois atacantes para a disputa do Parazão 2024

O São Francisco, de Santarém (PA), anunciou três novos jogadores que foram integrados ao elenco para a disputa do Campeonato Paraense 2024, são eles: os atacantes Mauro Ajuruteua, 29 anos, Ruan Café, 26 anos, e o lateral esquerdo Wellyton Londres, 24 anos.

VEJA MAIS

Com um vasto currículo, o atacante Mauro Ajuruteua conta com passagens pelo Bragantino (PA), Izabelense (PA), Paragominas (PA), Trem (AP), Capitão Poço (PA), Caeté (PA) e União Pararanse (PA).

Ruan Café, base do Vitória (BA), além de ter somado no São Paulo (SP) durante duas temporadas, passou pelo Jacuipense (BA), ABC (RN), ASSU (RN), América (SE) e Operário AC (MS).

Já o latereal esquerdo Wellyton Londres, pouco rodado, conta com apenas uma passagem no Andirá AC, do Rio Branco.

Além deles, os goleiros Juscelino Cravo Monteiro, Gustavo Elias Nascimento e Alan Santos; meias Diego Borges, André Farias Rosa e Emerson de Carvalho; atacantes Edgo Guedes e John Kennedy Xavier; zagueiros Bruno Costa e José Vitor; lateral esquerdo Luis Henrique Silva; volantes Camilo da Costa, Daniel Lima da Silva, Nalberth Wenderson e Lívio Matheus; laterais direto Ramon Pinheiro e Guilherme Souza Rocha, já estão em ritmo de pré-temporada.

O trabalho com o time do Leão começou na última sexta-feira (15) no CT da Desportiva. Os atletas já foram submetidos a treino físico e técnico, além de uma atividade realizada em campo reduzido, com o objetivo de ganho de força e aprimoramento do passe.

E nesta semana o Leão já iniciou os trabalhos. No domingo (24) a equipe faz um jogo-treino contra a equipe Sub-20 do São Francisco.