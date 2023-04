São Francisco e Cametá abrem quartas de final do Parazão 2023 neste domingo, no Ipixunão

São Francisco e Cametá abrem, neste domingo (2), as quartas de final do Campeonato Paraense. Os clubes duelam pela manhã, a partir das 10h, no Estádio Ipixunão, em Ipixuna do Pará, onde o Leão Santareno tem mandado seus jogos do Parazão 2023. Este será o único confronto da segunda fase do estadual que será disputado neste final de semana.

A partida foi confirmada pela Federação Paraense de Futebol na última quinta-feira, após análise da situação das estradas no interior. Três rodovias estaduais ficaram interditadas nos últimos dias em razão das fortes chuvas na região. Uma delas, a PA-252, funciona como rota para o traslado entre Cametá e Ipixuna. Mas o trecho foi liberado pelo Governo do Estado no último dia 30.

Continuidade

O confronto coloca cara a cara o 4º (Cametá) e o 5º (São Francisco) colocados da primeira fase. O Mapará de Rogerinho Gameleira fez campanha mais regular e conquistou a classificação com duas rodadas de antecedência, diferentemente do clube de Santarém, que chegou a integrar a zona de rebaixamento, mas, sob o comando de Samuel Cândido, reagiu, venceu as três últimas partidas e subiu seis posições. Cametá e São Francisco estão entre os cinco clubes que não trocaram de treinador durante a competição.

Destaques e desfalques

O Mapará tem o vice-artilheiro do estadual, o centroavante Pilar, com 5 gols marcados, e o meia Alexandre Santana, ex-Castanhal e Tuna. O treinador verde-rubro terá dois desfalques para este jogo de ida: o volante Cristian e o meia Ryan, entregues ao departamento médico. A equipe do Nordeste paraense teve problemas para treinar ao longo da semana devido as fortes chuvas na região, que cancelaram várias atividades que seriam comandadas por Rogerinho Gameleira.

Já o Leão Mocorongo vai com o time completo: os laterais Ramonzinho e Ramires estão de volta e assumem as posições no time titular. Samuel Cândido não conta com jogadores lesionados nem suspensos.

O jogo de volta das quartas de final, em Cametá, será no próximo domingo, dia 9, no Parque do Bacurau. O horário do confronto ainda será confirmado pela FPF.

Calendário regional

As quartas de final do Parazão serão abertas neste final de semana em jogo único, apesar de uma partida pela 8ª rodada da primeira fase ainda não ter sido disputada: o clássico entre Remo e Paysandu, no Novo Mangueirão. Como as duas equipes lideram a competição com folga, o resultado não influenciará no chaveamento dos confrontos.

A Federação, no entanto, para não perder tempo e mais datas no já apertado calendário do futebol paraense, decidiu dar prosseguimento às quartas após deliberação com os clubes envolvidos, em reuniões virtuais realizadas durante a semana. Apenas Caeté e Tuna, adversários de Remo e Paysandu na segunda fase, terão que aguardar a realização do clássico da 8ª rodada, que será no dia 9.