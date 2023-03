No Navegantão, São Francisco vence, classifica e rebaixa Itupiranga, pela oitava rodada do Parazão

O São Francisco conquistou a classificação para a próxima fase do Campeonato Paraense. A equipe treinada por Samuel Cândido venceu o Itupiranga pelo placar de 2 a 0, em partida disputada na manhã deste domingo, no estádio Navegantão, em Tucuruí.

Os gols da vitória foram marcados no primeiro e segundo tempo. Ainda nos 45 minutos iniciais, Jordan Gabriel abriu o placar em cobrança de pênalti.

Na etapa complementar, Diego aproveitou a sobra de bola na pequena área do Itupiranga, depois de uma finalização na trave. O Itupiranga ainda diminuiu com José, aos 42, mas já era tarde e a equipe não conseguiu o empate, que poderia lhe salvar do rebaixamento. Com o placar finalizado, o Leão Santareno chegou aos 12 pontos e se manteve na quinta posição, enquanto o adversário encerrou a primeira fase com seis pontos e foi rebaixado à segunda divisão do ano que vem.