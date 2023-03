FPF divulga tabela de jogos das quartas de final do Parazão 2023; veja

A Federação Paraense de Futebol (FPF) divulgou na tarde desta quinta-feira (30) a atualização da tabela, com as datas, horários e locais das oito partidas que definem os semifinalistas. Os jogos serão realizados entre os dias 2 e 22 ou 23 de abril. A única indefinição é quanto ao dia da segunda partida entre Paysandu e Tuna Luso, devido ao jogo do dia 19, pela final da Copa Verde, que o time bicolor disputará contra o Goiás.

SAIBA MAIS

Já o Clube do Remo joga no próximo dia 15, sem local definido, e decide contra o Caeté no dia 18, no Baenão. Os classificados à semifinal serão conhecidos em jogos de ida e volta. O mesmo critério será adotado na fase seguinte e os dois melhores decidirão o título estadual. Confira:

15.04 (Sábado) - Horário a definir - Caeté X Remo, estádio a definir

16.04 (Domingo) 10:00 Tuna X Paysandu, Francisco Vasques - Belém/Pa.

08.04 (Sábado) 10:00 Castanhal X Águia, Complexo Esportivo Castanhal

02.04 (Domingo) 10:00 São Francisco X Cametá, Ipixunão - Ipixuna/Pa.

JOGOS DE VOLTA

18.04 (Terça) 20:00 Remo X Caeté, Banpará Baenão - Belém/Pa.

22 ou 23 (Sábado ou Domingo) - Horário a definir - Paysandu X Tuna, Banpará Curuzu - Belém/Pa.

16.04 (Domingo) 16:00 Águia X Castanhal, Zinho Oliveira - Marabá/Pa.

09.04 (Domingo) Cametá X São Francisco, Parque do Bacurau - Cametá/Pa.