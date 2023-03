Reunião entre clubes e FPF confirma oitava rodada do Parazão para o domingo (26), menos o Re-Pa

Futebol

Goleiro Gauther rescinde contrato com Independente às vésperas da oitava rodada do Parazão

O titular do Galo Elétrico vem atuando com uma lesão grave no dedo, adquirida na estreia do Parazão, contra o Clube do Remo; o arqueiro deixa o clube na última rodada, abrindo uma vaga importante na equipe do técnico Sinomar Naves