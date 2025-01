São Bernardo x Santos: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (29/01) pelo Paulistão

São Bernardo x Santos disputam hoje, quarta-feira (29/01), a 5° rodada do Campeonato Paulista. O jogo inicia às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio 1° de Maio, em São Bernardo do Campo (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir São Bernardo x Santos ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela CazéTV, pela UOL Play, pelo Nosso Futebol e pela Zapping TV, a partir das 18h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

São Bernardo lidera o Grupo D do Paulistão e acumula 3 vitórias, 1 derrota, 7 gols marcados e 5 gols sofridos.

Já o Santos é o vice-líder do Grupo B com 1 vitória, 1 empate, 2 derrotas, 5 gols marcados e 6 gols sofridos.

VEJA MAIS

São Bernardo x Santos: prováveis escalações

São Bernardo: Alex Alves; Hélder, Matheus Salustiano e Pedro Carrerette; Rodrigo Ferreira, Lucas Lima, Romisson e Pará; Léo Jabá, Guilherme Queiroz e Fabrício Daniel. Técnico: Ricardo Catalá.

Santos: Gabriel Brazão; JP Chermont, Zé Ivaldo, Luan Peres e Escobar; Tomás Rincón, João Schmidt (Hyan) e Diego Pituca; Miguelito, Guilherme e Tiquinho (Meirelles). Técnico: Pedro Caixinha.

FICHA TÉCNICA

São Bernardo x Santos

Campeonato Paulista

Local: Estádio Municipal 1° de Maio, em São Bernardo do Campo (SP)

Data/Horário: 29 de janeiro de 2025, 18h30