Santos x Noroeste: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (19/02) pelo Paulistão

Santos x Noroeste disputam hoje, quarta-feira (19/02), pela 11° rodada do Campeonato Paulista. O jogo está programado para as 19h15 (horário de Brasília), no Estádio Urbano Caldeira, a Vila Belmiro, em Santos (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Santos x Noroeste ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela UOL Play, pelo Nosso Futebol e pela Zapping TV, a partir das 19h15 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Santos lidera o Grupo B do Paulistão e acumula 3 vitórias, 3 empates, 4 derrotas, 14 gols marcados e 14 gols sofridos.

Já o Noroeste é o 3° colocado do Grupo C com 1 vitória, 4 empates, 5 derrotas, 11 gols marcados e 15 gols sofridos.

VEJA MAIS

Santos x Noroeste: prováveis escalações

Santos: Gabriel Brazão; JP Chermont, Luan Peres, Zé Ivaldo e Escobar; Tomás Rincón, Diego Pituca e Neymar; Thaciano (Soteldo), Tiquinho Soares e Guilherme.

Noroeste: Felipe Alves; Maycon, Rodolfo Filemon e Carlinhos; Cicinho, Dudu Miraíma, Denner, Thiago Lopes e Maykon Jesus; Pedro Felipe e Carlão.

FICHA TÉCNICA

Santos x Noroeste

Campeonato Paulista

Local: Estádio Urbano Caldeira, a Vila Belmiro, em Santos (SP)

Data/Horário: 19 de fevereiro de 2025, 19h15