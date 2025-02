PSV x Juventus: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (19/02) pela Champions League

PSV Eindhoven x Juventus disputam hoje, quarta-feira (19/02), a volta dos playoffs da Champions League. O jogo acontece às 17h (horário de Brasília), no Estádio Philips, em Eindhoven, Países Baixos. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir PSV x Juventus ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TNT e pela Max, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na fase de grupos da Champions League, PSV ficou em 14° lugar com 4 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 16 gols marcados e 12 gols sofridos.

Já o Juventus ficou em 20° lugar ao final da primeira fase e acumulou 3 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 9 gols marcados e 7 gols sofridos.

A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória do Juventus por 2 a 1.

PSV x Juventus: prováveis escalações

PSV: Walter Benítez; Richard Ledezma, Ryan Flamingo, Armando Obispo e Mauro Júnior; Jerdy Schouten e Joey Veerman; Johan Bakayoko, Ismael Saibari e Ivan Perisic; Luuk de Jong. Técnico: Peter Bosz.

Juventus: Michele Di Gregorio; Timothy Weah, Federico Gatti, Renato Veiga e Andrea Cambiaso; Khéphren Thuram e Manuel Locatelli; Nico González, Weston McKennie e Kenan Yildiz; Randal Kolo Muani. Técnico: Thiago Motta.

FICHA TÉCNICA

PSV Eindhoven x Juventus

Champions League

Local: Estádio Philips, em Eindhoven, Países Baixos

Data/Horário: 19 de fevereiro de 2025, 17h