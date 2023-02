Santos espera confirmar contratação de Lucas Lima ainda nesta quinta; meia pode jogar no sábado (4)

O Santos espera uma resposta do meio-campista Lucas Lima ainda nesta quinta-feira, 2 de fevereiro, e pode anunciar o jogador nas próximas horas. O meia está sem clube atualmente, após seu contrato com o Palmeiras chegar ao fim no início de 2023. Caso a contratação seja confirmada, o Peixe espera poder contar com o paulista para a partida contra o Palmeiras, no próximo sábado, 4 de fevereiro.

VEJA MAIS

Lucas deve passar por uma série de avaliações antes de ficar à disposição do técnico do Santos, Odair Hellmann. O jogador vem mantendo a forma física desde o início do ano com um treinador particular, mesmo sem contrato com nenhum clube.

Caso tenha condições físicas para atuar na sexta rodada do Paulistão, o jogador ainda terá que ser inscrito até a próxima sexta-feira, 3 de fevereiro. Apesar do pouco tempo que o Santos tem antes da partida, a equipe espera contar com Lucas Lima.

O jogador havia sido emprestado pelo Palmeiras ao Fortaleza em 2022, onde foi titular durante todo o início da temporada. Lucas não vingou na equipe cearense, e, desde julho, estava começando no banco. Em 22 partidas pelo Brasileirão 2022, o meio-campista não marcou nenhum gol e deu apenas duas assistências.

Lucas Lima tem 32 anos e soma uma conquista de Brasileirão, em 2018, uma Copa do Brasil, em 2020, e duas Libertadores, em 2020 e 2021. Todos os títulos foram conquistados quando o jogador atuava no Palmeiras. Em 2015, quando jogava pelo Santos, foi considerado o melhor meio-campista da Copa do Brasil.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)