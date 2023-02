Crise! Torcedores organizados invadem CT do Santos para cobrar elenco e direção; veja

O tempo fechou para os lados do litoral paulista. Membros da maior torcida organizada do Santos, incomodados com a má fase do clube, invadiram as dependências do Centro de Treinamento o Rei Pelé, de propriedade do clube, para cobrar maior empenho dos jogadores e melhor gestão por parte da direção.

O ato aconteceu na manhã desta quinta-feira (2), no momento em que os atletas chegavam para o treino, e contou com o apoio de um carro, que ficou estacionado em frente ao portão evitando o mesmo ser fechado. Sem impedimento algum, eles se direcionaram até o gramado e, após algum tumulto, conversaram com os jogadores e comissão técnica.

Depois de algum tempo, o grupo deixou o CT cantando o hino do Santos. Segundo consta, não houve nenhum caso de violência registrado, mesmo com dezenas de torcedores nervosos pela má campanha do time, que é o lanterna no grupo A do Paulistão, atrás de Inter de Limeira, Bragantino e Botafogo. Em cinco jogos de um total de 12 da fase de grupos, o Peixe teve uma vitória, uma derrota e três empates. No próximo sábado o time terá o clássico contra o Palmeiras, no estádio do Morumbi