Torcida organizada do Vasco invade aeroporto e protesta contra time antes de partida pela Série B

O clima de tensão no Vasco aumentou nesta quinta-feira (21). Na chegada da delegação no Aeroporto do Galeão, membros da torcida organizada "Ira Jovem" cobraram os jogadores, o técnico Zé Ricardo e o gerente geral Carlos Brasil. Vídeos com as ameaças foram publicados na página do grupo nas redes sociais.

O Gigante da Colina viajou pra Chapecó, onde enfrenta a Chapecoense nesta sexta-feira (22). A partida será na Arena Condá.

Durante a cobrança, as críticas foram diretas ao trabalho de Carlos Brazil, a uma possível falta de cobranças de Zé Ricardo e a Nene. O meia atirou a braçadeira de capitão no gramado ao ser substituído no jogo contra o Vila Nova, na primeira rodada da Série B.

O Vasco vem de atuações ruins e empatou os dois primeiros jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. Antes, houve quase três semanas de treinos. Também por isso Zé Ricardo está pressionado no cargo.