Santos é condenado pelo STJD e terá que jogar oito partidas com portões fechados

O Santos recebeu uma punição do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) que inclui oito jogos com portões fechados e a perda de mando de campo em partidas válidas pelo Campeonato Brasileiro. Além disso, o clube foi multado em R$ 80 mil. O Santos planeja recorrer da decisão.

No entanto, a partida contra o Goiás, marcada para este domingo (9) às 11h, permanecerá na Vila Belmiro devido à falta de tempo para alteração do local do jogo.

A punição ao Santos decorre dos incidentes que ocorreram na Vila Belmiro durante a derrota por 2 a 0 contra o Corinthians, no dia 21 de junho.

Conforme a decisão da 5ª Comissão Disciplinar do STJD, o Santos já cumpriu uma partida de punição no confronto contra o Flamengo, na derrota por 3 a 2, ocorrida no dia 25 de junho. Com isso, a pena seria reduzida para sete jogos.

De acordo com a punição, as partidas contra Botafogo, Athletico-PR, Grêmio, Cruzeiro, Vasco da Gama, Red Bull Bragantino e Coritiba devem ser realizadas a uma distância de 150 km da Vila Belmiro.