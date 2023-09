Santos demite o treinador Diego Aguirre, o terceiro neste ano

O Santos Futebol Clube anunciou a demissão do treinador Diego Aguirre nesta sexta-feira (15). O motivo seria a derrota de ontem (14) por 3 a 0 para o Cruzeiro, na Vila Belmiro, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aguirre foi comunicado da decisão pelo coordenador técnico do time, Alexandre Gallo.

O time paulista está sob comando, pela quinta vez, de Marcelo Fernandes, que é auxiliar-técnico da comissão fixa do Santos. O treinador é provisório e vai administrar o time no duelo contra a Bahia na próxima segunda-feira (20), às 20h (horário de Brasília), na VIla Belmiro, pela 24ª rodada do Brasileirão.

Junto do atual ex-treinador, também deixam os cargos os auxiliares Juan Verzeri e Juan Andres Iraola, além dos preparadores físicos Fernando e Ignácio Piñatares.

Trajetória de Aguirre no Santos

Aguirre deixa o Santos após cinco jogos à frente da equipe. Durante sua trajetória, ele acumulou quatro derrotas e uma única vitória para o time. Aguirre chegou ao Santos no dia 6 de agosto deste ano e em sua estreia, no dia 13, perdeu por 4 gols para o Fortaleza - de quem não ganha fora de casa há quase 40 anos, de acordo com o site Terceiro Tempo. Depois, conseguiu vencer o Grêmio, mas perdeu por 2 a 0 para o Atlético-MG e para América-MG. A quarta derrota foi de 3 a 0 para o Fortaleza.

Procura por novo treinador

Agora, o Santos volta, pela quarta vez, a procurar um novo treinador no mercado para comandar a equipe. Somente em 2023, o clube já demitiu Odair Hellmann, que passou sete meses comandando a equipe; Paulo Turra, que ficou menos de 2 meses; e agora Diego Aguirre, que esteve à frente do time um pouco mais de um mês. Na gestão do presidente Andrés Rueda, o Peixe já teve oito técnicos. Segundo o G1, o time troca de comandante a cada 21,28 partidas, em média.

Atualmente, o Peixe é o 17º colocado na tabela de classificação da Série A, com 21 pontos, quatro atrás do Bahia, o primeiro fora da zona de rebaixamento.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)