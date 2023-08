Paulo Roberto Falcão deixa cargo no Santos FC após denúncia de importunação sexual

O Santos Futebol Clube anunciou nesta sexta-feira (4) a demissão de Paulo Roberto Falcão do cargo de coordenador de futebol, após ele ter sido denunciado por importunação sexual na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Santos.

Por meio das redes sociais, Falcão afirmou: "Em respeito à torcida do Santos Futebol Clube, pelos recentes protestos diante do desempenho do time em campo, decidi deixar o cargo de coordenador esportivo."

Falcão ressaltou que seu primeiro sentimento ao tomar a decisão é de defender a imagem da instituição, afirmando: "Sobre a acusação feita nesta sexta-feira, que recebi com surpresa pela mídia, afirmo que não aconteceu."

A denúncia de importunação sexual foi feita por uma funcionária do apart hotel onde Falcão reside, localizado no litoral de São Paulo, e foi registrada na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) do município. O ex-jogador, que assumiu o cargo de coordenador esportivo do Santos FC em agosto de 2022, foi acusado por uma recepcionista do local.

Com base no Boletim de Ocorrência (BO), a autoridade policial decidiu resumir as informações no documento para preservar a intimidade da vítima. Devido à falta de vestígios dos atos alegados, não será necessário exame de corpo de delito.