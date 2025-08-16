Sandhausen x Leipzig: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16/08) pela Copa da Alemanha Sandhausen e RB Leipzig jogam pela Copa da Alemanha hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Thalles Leal 16.08.25 9h30 O Leipzig vem de uma derrota de 2 a 1 para o Lens (X/ @RBLeipzig-2) Sandhausen x RB Leipzig disputam hoje, sábado (16/08), a primeira rodada da Copa da Alemanha. O jogo inicia às 10h30 (horário de Brasília), no Hardtwaldstadion, em Sandhausen, Alemanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Sandhausen x Leipzig ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 10h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em seus últimos jogos, o Sandhausen venceu o Schweinfurt por 3 a 2, superou o time reserva do Stuttgart por 1 a 0, perdeu para o FSV Frankfurt por 2 a 1, goleou o Heidelberg por 4 a 1 e perdeu para o Stuttgarter Kickers por 3 a 2. Já o Red Bull Leipzig passou por uma vitória de 3 a 1 sobre o Santos, outra de 3 a 0 contra o Meuselwitz, uma terceira de 7 a 0 sobre a Toulouse, uma derrota de 2 a 1 para a Atalanta e outra de 2 a 1 para o Lens. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sábado (16/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Amistosos, Campeonato Brasileiro Feminino, Coppa Italia, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado Sandhausen x RB Leipzig: prováveis escalações Sandhausen: Lyska; Gipson, Wimmer, Knipping, Kolbe; Osee, Pfaffenroth, De Meester; Mamutovic, Wagner, Halbauer. Red Bull Leipzig: Vandevoordt; Nedeljkovic, Lukeba, Orban, Raum; Nusa, Schlager, Vermeeren, Simons; Bakayoko, Openda. FICHA TÉCNICA Sandhausen x Red Bull Leipzig Copa da Alemanha Local: Hardtwaldstadion, em Sandhausen, Alemanha Data/Horário: 16 de agosto de 2025, 10h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Copa da Alemanha Sandhausen RB Leipzig jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Corinthians x Bahia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (16/08) pelo Brasileirão Corinthians e Bahia jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 16.08.25 20h00 Campeonato Brasileiro Sport Recife x São Paulo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16/08) pelo Brasileirão Sport Recife e São Paulo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 16.08.25 17h30 Campeonato Brasileiro Ceará x Bragantino: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (16/08) pelo Brasileirão Ceará e Red Bull Bragantino jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 16.08.25 15h00 Campeonato Brasileiro Feminino São Paulo x Ferroviária: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (16/08) pelo Brasileirão Feminino São Paulo e Ferroviária jogam pelo Campeonato Brasileiro Feminino hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 16.08.25 15h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Athletico-PR fica só no empate com o Cuiabá e continua em crise na Série B 16.08.25 22h52 CLAUDINEI OLIVEIRA Técnico do Paysandu é operado e já tem previsão de alta hospitalar; confira Claudinei havia sido internado na noite de quinta-feira (14) após apresentar fortes dores abdominais. Após a realização de exames, foi detalhado um cálculo renal e indicado para a necessidade do procedimento cirúrgico. 15.08.25 18h02 Futebol Técnico do Paysandu valoriza ponto, mas lamenta empate com o Athletic-MG: 'A gente projetava vencer' Papão empatou por 1 a 1 contra o Esquadrão de Aço e fechou o primeiro turno na zona de rebaixamento 29.07.25 9h37 Corinthians é derrotado pelo Bahia na Neo Química Arena em jogo marcado por '1º tempo maluco' 16.08.25 23h37