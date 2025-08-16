Sandhausen x Leipzig: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16/08) pela Copa da Alemanha

Sandhausen x RB Leipzig disputam hoje, sábado (16/08), a primeira rodada da Copa da Alemanha. O jogo inicia às 10h30 (horário de Brasília), no Hardtwaldstadion, em Sandhausen, Alemanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Sandhausen x Leipzig ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 10h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, o Sandhausen venceu o Schweinfurt por 3 a 2, superou o time reserva do Stuttgart por 1 a 0, perdeu para o FSV Frankfurt por 2 a 1, goleou o Heidelberg por 4 a 1 e perdeu para o Stuttgarter Kickers por 3 a 2.

Já o Red Bull Leipzig passou por uma vitória de 3 a 1 sobre o Santos, outra de 3 a 0 contra o Meuselwitz, uma terceira de 7 a 0 sobre a Toulouse, uma derrota de 2 a 1 para a Atalanta e outra de 2 a 1 para o Lens.

Sandhausen x RB Leipzig: prováveis escalações

Sandhausen: Lyska; Gipson, Wimmer, Knipping, Kolbe; Osee, Pfaffenroth, De Meester; Mamutovic, Wagner, Halbauer.

Red Bull Leipzig: Vandevoordt; Nedeljkovic, Lukeba, Orban, Raum; Nusa, Schlager, Vermeeren, Simons; Bakayoko, Openda.

FICHA TÉCNICA

Sandhausen x Red Bull Leipzig

Copa da Alemanha

Local: Hardtwaldstadion, em Sandhausen, Alemanha

Data/Horário: 16 de agosto de 2025, 10h30