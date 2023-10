San Lorenzo x San Martín: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (10/10) pela Copa Argentina

DESTAQUE

Ex-Remo e Paysandu marca golaço do meio campo e classifica o Santos para semifinal da Segundinha

O Santos derrotou o Sport Belém, no CT do Castanhal, e se classificou para a semifinal da Segundinha do Parazão. Destaque para o atacante Leandro Cearense, ex-Remo e Paysandu, que marcou um golaço