Salgueiro x Santos: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (23/02) pela Copa do Brasil

As equipes Salgueiro x Santos entram em campo às 19h (horário de Brasília) de hoje, quarta-feira (23/02), para disputar a primeira rodada da Copa do Brasil. O duelo ocorrerá no Estádio Cornélio de Barros Muniz, em Salgueiro (PE). Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Salgueiro x Santos ao vivo?

A partida Salgueiro x Santos pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Amazon Prime, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como Salgueiro x Santos chegam para o jogo?

Em 2020, o Salgueiro foi o primeiro time interiorino a levar o título do Campeonato Pernambucano. Já neste ano, a equipe está na 3° posição da competição. Com 5 partidas disputadas, o Salgueiro acumula 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Seu saldo de gols é composto por 11 gols marcados contra 6 gols recebidos.

Já o Santos está em 2° lugar do Grupo D do Campeonato Paulista, logo atrás do Red Bull Bragantino. Em 8 jogos, o time registrou 2 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, 8 gols marcados e 11 sofridos.

Prováveis escalações

Salgueiro: Jerfesson; Ronaldo, Lucão, Janelson e Léo Carioca; Kady, Léo Santos, Wescley e Valdeir; Pedro Maycon e Hudson. Técnico: Sílvio Criciúma.

Santos: João Paulo; Marcos Guilherme, Kaiky, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Camacho, Sandry e Ricardo Goulart; Ângelo, Marcos Leonardo e Lucas Braga. Técnico: Marcelo Fernandes.

Ficha técnica

Salgueiro x Santos

Copa do Brasil

Local: Estádio Cornélio de Barros Muniz, em Salgueiro (PE)

Data/Horário: 23 de fevereiro de 2022, às 19h