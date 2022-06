Sai zica! Botafogo derrota o São Paulo e volta a vencer no Brasileiro após cinco jogos

O Botafogo venceu o São Paulo nesta quinta-feira (16) e encerrou a sequência de jogos sem vencer. Foram cinco jogos sem triunfos, até Kayque marcar o gol da vitória sobre o Tricolor Paulista, por 1 a 0. A partida, disputada no Engenhão, foi válida pela 12ª rodada do Brasileirão Série A.

VEJA MAIS

Com o resultado, o Botafogo deixou a zona de rebaixamento e pulou para 14° lugar. O Fogão empurrou o Atlético-GO para o Z4 do torneio nacional. Com 15 pontos, o Botafogo agora foca no jogo contra o Internacional, no domingo (19), às 18h, na Arena Beira-Rio.