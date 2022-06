Palmeiras vira sobre o Atlético-GO e abre vantagem na liderança do Brasileirão

O Palmeiras venceu mais uma no Campeonato Brasileiro e abriu vantagem na liderança do torneio. A equipe alviverde virou para cima do Atlético-GO e ganhou por 4 a 2. A partida foi disputada na noite desta quinta-feira (16), no Allianz Parque.

O Atlético-GO ainda abriu o placar aos 29, com Churín. Na reta final do primeiro tempo, o Palmeiras marcou os quatro gols: Zé Rafael fez aos 42, Gustavo Gómez aos 44, Gustavo Scarpa aos 45 e novamente Gómez aos 49 da etapa inicial. O Dragão, mesmo após a expulsão de Arthur Henrique, já no segundo tempo, ainda marcou novamente com Churín.

Com o triunfo, o clube paulista aumentou para três pontos a vantagem para o Corinthians, vice-líder. Em 12 partidas, o Palmeiras tem 25 pontos, contra 22 do rival. O paraense Rony esteve em campo, mas não marcou gols.