Rosto de Maradona é estampado em CT do Santos, mas vandalizado poucas horas depois

O rosto do ídolo do futebol Diego Armando Maradona, que faleceu nesta quarta-feira (25), por decorrência de uma parada de cardiorrespiratória, em Buenos Aires, foi pintado no muro do Centro de Treinamentos do Santos na noite desta quinta-feira (26). Porém, nesta sexta-feira (27) amanheceu vandalizado.

Durante as diversas homenagens a um dos maiores atletas do futebol em todo planeta, que, inclusive, fez o estádio Beira Rio, do Internacional, trocar as luzes vermelhas pelas azuis, cor do Grêmio, seu maior rival, para solidarizar-se ao Boca Júniors, equipe de Maradona na Argentina, um ato de vandalismo manchou, de forma literal, a empatia em meio ao sentimento de luto.

O muro do CT santista é caracterizado por estampar o rosto de ídolos do clube, imortalizado em suas grandes conquistas, portanto, a imagem de Maradona, que nunca atuou pelo Peixe, gerou críticas de alguns torcedores nas redes sociais, assim que divulgada.

Tratado como "deus" na Argentina, Diego Armando sempre foi colocado pelos portenhos como superior a Pelé, como maior jogador da história do futebol. Inclusive, o Centro de Treinamentos santista leva a alcunha do Rei do Futebol, que no Brasil atuou apenas pelo Santos.