Roma x Lecce: onde assistir ao vivo e horário do jogo da Copa Itália de hoje, quinta-feira (20/01)

As equipes Roma x Lecce entram em campo nesta quinta-feira (20/01) para disputar as oitavas de final da Copa da Itália. A partida iniciou às 17h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico, em Roma. Confira onde acompanhar o jogo ao vivo:

Onde assistir Roma x Lecce?

A partida do Roma x Lecce já pode ser acompanhada pelo canal de TV ESPN 4 e pela plataforma de streaming Star+ (horário de Brasília).

Como Roma x Lecce chegaram para o jogo?

Roma está em 7° lugar na Série A do Campeonato Italiano, com 35 pontos distribuídos entre 11 vitórias, 2 empates e 9 derrotas.

Já o Lecce está em 5° lugar na Série B, com 34 pontos. Ao todo, são 9 vitórias, 7 empates e 2 derrotas.