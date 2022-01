Jogos de hoje: confira os horários das partidas desta quinta-feira (20/01) e onde assistir ao vivo

Nos jogos de hoje, quinta-feira (20/01), a bola começa a rolar às 13h pela Copa Africana de Nações, em uma partida entre Costa do Marfim e Argélia. Os duelos continuam e prometem animar a tarde com jogos pela Copa do Rei, Copa da Liga Inglesa e Campeonato Espanhol. Confira todos os horários e onde assistir ao vivo.

Campeonato Espanhol

Getafe x Granada - 15h - Star +

Copa da Liga Inglesa

Arsenal x Liverpool - 16h45 - ESPN 2

Copa do Rei

Elche x Real Madrid - 15h - ESPN Athletic Bilbao x Barcelona - 17h30 - ESPN

Copa Africana de Nações

Costa do Marfim x Argélia - 13h - Youtube Serra Leoa x Guiné Equatorial - 13h - Youtube Gâmbia x Tunísia - 16h - Youtube Mali x Mauritânia - 16h - Youtube

Copa da Itália

Roma x Lecce - 17h - ESPN 4

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão)