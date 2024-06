Rodrigo Caio tem situação regularizada na CBF e pode estrear pelo Grêmio

O zagueiro Rodrigo Caio está com a situação regularizada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está liberado para estrear pelo Grêmio. O técnico do time, Renato Gaúcho , já afirmou que o jogador está bem fisicamente apesar do longo período afastado dos campos.

Aos 30 anos, Rodrigo Caio atuou pela última vez no dia 3 de dezembro de 2023, quando entrou no final da partida em que o Flamengo venceu o Cuiabá por 2 a 1, no Maracanã, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro . Depois de enfrentar lesões no joelho, ele pouco atuou na temporada passada. Foram apenas 13 partidas por três competições, com menos de 700 minutos em campo

Após o final de contrato com o clube carioca, o zagueiro ficou sem clube e treinou por conta própria. O Grêmio anunciou a contratação de Rodrigo Caio no início deste mês. O contrato assinado vai até o final de 2024 e tem uma série de metas para a extensão do acordo por mais uma temporada.

Com passagem pela seleção brasileira, Rodrigo Caio foi formado no São Paulo e conquistou seus maiores títulos (duas vezes campeão brasileiro e duas da Libertadores) pelo Flamengo. Foi também campeão olímpico no Rio-2016.

Na 17ª colocação no Brasileiro, mas com jogos atrasados, o Grêmio volta a jogar na quarta-feira, contra o Fortaleza, na Arena Castelão. No Ceará desde a noite de segunda-feira, o time gaúcho fez na manhã desta terça seu segundo e último treino para o jogo.