Robson Melo vai comandar o Tapajós na temporada 2022. O anúncio ocorreu na noite de quarta-feira (10), com a apresentação oficial do técnico.

“É um desafio grande, mas que me seduz pela forma profissional que vem sendo conduzido. No futebol, hoje, com o profissionalismo, com a seriedade, uma gestão com responsabilidade, tendo um grupo com sede de vitórias, com fome de trabalho e a intenção de querer aprender e trocar ideias, também me seduz. Estou muito feliz e esperançoso. Que possamos fazer um grande trabalho no Tapajós em 2022", afirmou Robson Melo na coletiva de apresentação.

Neste ano, Robson Melo fez a Tuna Luso chegar à final do Campeonato Paraense. Isso após a Águia subir para a elite do futebol do Pará e ser campeão da Segundinha de 2020. Ainda nesta ano, assumiu o Paragominas na Série D do Campeonato Brasileiro e chegou às oitavas de final. O técnico tinha sido responsável pela classificação do Jacaré para a competição nacional. Além desses times, Robson Melo também foi treinador do Bragantino. Ele terá a missão de conseguir o mesmo no Tapajós.

"Minha chegada está bem alinhada com a diretoria. Cheguei hoje (ontem), vamos sentar, reunir, traçar as estratégias, ver a equipe de trabalho. Vamos traçar as metas mais viáveis para o clube, seja financeira ou de logística, mas que não vá atrapalhar o andamento do processo de trabalho evolutivo que queremos. A ideia inicial é formar um time competitivo. Não tem como ser diferente", disse o técnico do Tapajós.