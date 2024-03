River Plate x Independiente Rivadavia: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (06/03) pelo Argentino

River Plate x Independiente Rivadavia disputam hoje, quarta-feira (06/03), a 9° rodada da primeira fase do Campeonato Argentino. O jogo iniciará às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, Argentina. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

• Whatsapp: Gosta de apostas? Receba notícias e conteúdos exclusivos sobre futebol, NBA e loterias. É grátis!

Onde assistir River Plate x Independiente Rivadavia ao vivo?

A partida entre River Plate x Independiente Rivadavia poderá ser acompanhada ao vivo pelo Star+, a partir das 19h15 (horário de Brasília).

VEJA MAIS

Como River Plate x Independiente Rivadavia chegam para o jogo?

River Plate é o 5° colocado do Grupo A do Campeonato Argentino com 3 vitórias, 5 empates, 15 gols marcados e 5 gols sofridos.

Já Independiente ocupa a 12° posição do mesmo grupo e soma 2 vitórias, 6 derrotas, 8 gols marcados e 15 gols sofridos.

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

River Plate x Independiente Rivadavia: prováveis escalações

River Plate: Franco Armani; Sebastián Boselli, Leandro González, Paulo Díaz e Enzo Díaz; Rodrigo Aliendro, Rodrigo Villagra e Nacho Fernández; Pablo Solari (Facundo Colídio), Esequiel Barco e Miguel Borja. Técnico: Martín Demichelis.

Independiente Rivadavia: Gonzalo Marinelli; Luciano Abecasis, Bruno Bianchi, Tiago Tomás Palacios e Tobías Ostchega; Gastón Romero, Ezequiel Ham, Joel Soñora, Juan Cavallaro e Matias Reali; Victorio Ramis. Técnico: Martín Cicotello.

FICHA TÉCNICA

River Plate x Independiente Rivadavia

Campeonato Argentino

Local: Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, Argentina

Data/Horário: 06 de março de 2024, 21h30