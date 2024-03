Unión de Santa Fe x Boca Juniors: onde assistir ao vivo e horário do jogo hoje (06) pelo Argentino

Unión de Santa Fe x Boca Juniors disputam hoje, quarta-feira (06/03), a 9° rodada da primeira fase do Campeonato Argentino. O jogo tem início às 19h15 (horário de Brasília), no Estádio 15 de Abril, em Santa Fe de la Vera Cruz, Argentina. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Unión de Santa Fe x Boca Juniors ao vivo?

A partida entre Unión de Santa Fe x Boca Juniors poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 2 e pelo Star+, a partir das 19h15 (horário de Brasília).

Como Unión de Santa Fe x Boca Juniors chegam para o jogo?

Unión é o 7° colocado do Grupo B do Campeonato Argentino com 3 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 8 gols marcados e 6 gols sofridos.

Já Boca Juniors está em 5° lugar no mesmo grupo e soma 3 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 8 gols marcados e 6 gols sofridos.

Unión de Santa Fe x Boca Juniors: prováveis escalações

Unión de Santa Fe: Campisi; Paz, Pardo e Fascendini; Tiago Banega, Mauro Pittón, Mosqueira e Bruno Pittón; Gamba, Luna Diale e Gonzalo Morales. Técnico: Kily González.

Boca Juniors: Sérgio Romero; Advincula, Figal, Valentini e Lautaro Blanco; Saralegui, Medina, Campuzano e Zenón; Cavani e Merentiel. Técnico: Diego Hernán Martínez.

FICHA TÉCNICA

Unión de Santa Fe x Boca Juniors

Campeonato Argentino

Local: Estádio 15 de Abril, em Santa Fe de la Vera Cruz, Argentina

Data/Horário: 06 de março de 2024, 19h15