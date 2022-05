River Plate-URU x Melgar: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (03/05) pela Copa Sul-Americana

As equipes River Plate-URU x Melgar entram em campo hoje, terça-feira (03/05), para disputar a 4° rodada da Copa Sul-Americana. A partida começa às 19h15 (horário de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu, Uruguai. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir River Plate-URU x Melgar ao vivo?

A partida River Plate Uruguaio x Melgar pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Conmebol TV, a partir das 19h15 (horário de Brasília).

Como River Plate-URU x Melgar chegam para o jogo?

River Plate perdeu por 2 a 0 para o Melgar no dia 13 de abril.

Na sua estreia, a equipe uruguaia perdeu para o Racing por 1 a 0. Depois, venceu Cuiabá por 2 a 1.

Além da vitória sobre o River Plate uruguaio, Melgar já passou por uma derrota de 2 a 0 para o Cuiabá e uma vitória de 3 a 1 sobre o Racing.

Prováveis escalações

River Plate uruguaio: Fabrizio Correa; Aja, Clar, Brunelli, Salaberry, Chopitea; Fonseca, Montiel, De Los Santos, Sosa; López de León. Técnico: Gustavo Díaz.

Melgar: Cáceda; Ramos, Alec Hugo, Galeano, Reyna; Orzán, Bordacahar, Arias, Pérez, Iberico; Cuesta. Técnico: Néstor Lorenzo.

Ficha técnica - River Plate do Uruguai x Melgar

Copa Sul-Americana

Local: Estádio Centenário, em Montevidéu, Uruguai

Data/horário: 03 de maio de 2022, às 19h15