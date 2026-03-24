Rio Branco x Vila Nova: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (24/03) pela Copa Verde Rio Branco-ES e Vila Nova jogam pela Copa Verde hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 24.03.26 18h00 O Vila Nova vem de um empate de 2 a 2 com o CRB (Facebook/ @vilanovafc) Rio Branco-ES x Vila Nova disputam hoje, terça-feira (24/03), a 1° rodada da Copa Verde 2026. O jogo ocorre às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Rio Branco ES x Vila Nova ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pelo SportyNet Brasil, no Youtube, a partir das 20h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em seus últimos jogos, o Rio Branco empatou sem gols com o Forte, empatou por 2 a 2 com o Rio Branco-VN, empatou por 1 a 1 com o Porto Vitória, perdeu para esse mesmo adversário por 1 a 0 e perdeu para o Athletic-MG nos pênaltis, após empate de 1 a 1. Já o Vila Nova passou por um empate sem gols com o Atlético-GO, uma vitória nos pênaltis sobre o Velo Clube, outra também nos pênaltis contra o Operário-MS, uma derrota nos pênaltis para o Confiança e um empate de 2 a 2 com o CRB. Rio Branco (ES) x Vila Nova: prováveis escalações Rio Branco: Andrey; Matheus Castelo, Rafael Vaz e Darlan; Bruno Peres, Ruan Major, Carlinhos e João Paulo; Breno Melo, Gui Mendes e Edu. Técnico: Rodrigo César. Vila Nova: Gabriel Átila (Kauã); Gabriel Delfino, Matheus Giovenazze, Samuel e Luiz Eduardo; Guilherme Vieira, Arídio e Kerlon; Gabriel Dias (Lucas Soares), Jackson e Rian. Técnico: Jayme Algarte. FICHA TÉCNICA Rio Branco x Vila Nova Copa Verde 2025 Local: Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES) Data/Horário: 24 de março de 2026, 20h30