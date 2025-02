Rio Branco x Novorizontino: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (27) pela Copa do Brasil

Rio Branco-ES x Novorizontino disputam hoje, quinta-feira (27/02), a primeira rodada da Copa do Brasil. O jogo está programado para as 20h (horário de Brasília), no Estádio Kleber José de Andrade, em Cariacica (ES). Confira onde assistir e escalações:

Onde assistir Rio Branco x Novorizontino ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo site do Globo Esporte, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Ao longo de seus últimos jogos pelo Campeonato Paulista, o Novorizontino somou 2 vitórias e 3 empates.

Já o Rio Branco passou por 3 vitórias e 2 empates no mesmo período, todos pelo Campeonato Capixaba.

Rio Branco x Novorizontino: prováveis escalações

Rio Branco (ES): André Luiz; Cayo Tenório (Lucas Daros), Gustavo Carbonieri, Darlan e Théo Kruger; Bruno Silva, Júnior Dindê e Felipe Pará; Maranhão, Matheus Costa e Diego Fernandes. Técnico: Rodrigo Fonseca.

Novorizontino: Airton; Dantas, Rafael Donato e Patrick; Waguininho, Luís Oyama, Jean Irmer, Marlon e Léo Tocantins; Pablo Dyego e Airton Moisés. Técnico: Eduardo Baptista.

FICHA TÉCNICA

Rio Branco ES x Novorizontino

Copa do Brasil

Local: Estádio Kleber José de Andrade, em Cariacica (ES)

Data/Horário: 27 de fevereiro de 2025, 19h