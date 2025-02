Cerro Porteño x Monagas: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (27/02) pela Libertadores

Cerro Porteño x Monagas disputam hoje, quinta-feira (27/02), a segunda rodada da fase preliminar da Copa Libertadores da América 2025. O jogo ocorre às 19h (horário de Brasília), no Estádio General Pablo Rojas, em Assunção, Paraguai. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Cerro Porteño x Monagas ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Paramount+, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Durante a primeira rodada da Pré-Temporada da Copa Libertadores da América, o Monagas eliminou o Defensor após duas vitórias de 2 a 0.

Já o Cerro Porteño ainda não jogou na competição, fora a partida de ida. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 3 derrotas.

A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória de 4 a 0 do Cerro Porteño.

Cerro Porteño x Monagas : prováveis escalações

Cerro Porteño: Fernández; Velásquez, Pérez, Morel, Benítez; Carrizo, Piris, Soñora, Domínguez; Da Costa e Torres.

Monagas: Olivares; Iñiguez, Piris, Manrique, henry; Gallardo, Romero, Caraballo, Basante; Navas e Rodríguez.

FICHA TÉCNICA

Cerro Porteño x Monagas

Copa Libertadores da América

Local: Estádio General Pablo Rojas, em Assunção, Paraguai

Data/Horário: 27 de fevereiro de 2025, 19h