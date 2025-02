Botafogo x Racing: onde assistir ao vivo e o horário da Recopa Sul-Americana hoje (27/02)

Botafogo x Racing disputam hoje, quinta-feira (27/02), a volta da final da Recopa Sul-Americana. O jogo ocorrerá às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Botafogo x Racing ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Racing foi o campeão da Copa Sul-Americana de 2024. Ao longo dos primeiros meses de 2025, o time já passou por 4 vitórias e 3 derrotas, por amistosos e pelo Campeonato Argentino.

Já o Botafogo foi o campeão da última edição da Libertadores. Nesse ano, a equipe acumula um total de 4 vitórias, 1 empate e 4 derrotas, todas pelo Campeonato Carioca.

A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória do Racing por 2 a 0.

Botafogo x Racing: prováveis escalações

Botafogo: John; Vitinho, Jair, Barboza e Alex Telles; Gregore e Marlon Freitas; Savarino, Artur, Matheus Martins e Igor Jesus. Técnico: Cláudio Caçapa.

Racing: Arias; Di Césare, Colombo e Quirós; Martirena, Zuculini, Nardoni, Rojas e Zaracho; Adrián "Maravilla" Martínez e Salas. Técnico: Gustavo Costas.

FICHA TÉCNICA

Botafogo x Racing Club

Recopa Sulamericana

Local: Estádio Olímpico Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 27 de fevereiro de 2025, 21h30