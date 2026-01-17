Rio Ave x Benfica: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (17/01) pela Liga Portugal Rio Ave e Benfica jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje Thalles Leal 17.01.26 17h10 Benfica soma 19 pontos a mais que o Rio Ave na Liga Portugal (X/ @SLBenfica) Rio Ave x Benfica disputam hoje, sábado (17/01), a 18° rodada da Liga Portugal. O jogo acontece às 17h30 (horário de Brasília), no Estádio dos Arcos, em Vila do Conde, Portugal. Confira onde assistir ao vivo e as escalações: Onde assistir Rio Ave x Benfica ao vivo? A partida será transmitida ao vivo pela Disney+, a partir das 17h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Benfica está em 3° lugar na Liga Portugal, permanece invicto e acumula um total de 11 vitórias, 6 empates, 36 gols marcados e 11 gols sofridos. O time e Porto, o atual líder, são os únicos times ainda invictos no campeonato. Já o Rio Ave ocupa a 11° posição do Campeonato Português com 4 vitórias, 8 empates, 5 derrotas, 22 gols marcados e 29 gols sofridos. A equipe passou por 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas da competição. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (16/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Alemão, Série A italiana, Campeonato Espanhol e Série A Saudita movimentam o futebol nesta sexta-feira PSG x LOSC: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (16/01) pela Ligue 1 Paris Saint-Germain e Lille OSC jogam pelo Campeonato Francês hoje; veja o horário e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Rio Ave x Benfica: prováveis escalações Rio Ave: Miszta; Petrasso, Brabec e Abbey; João Tomé, Aguilera, Ntoi e Athanasiou; Luiz, Clayton e Spikic. Técnico: Sotiris Silaidopoulos. Benfica: Trubin; Dahl, Otamendi, Araújo e Dedic; Barreiro e Aursnes; Schjelderup, Sudakov e Prestianni; Pavlidis. Técnico: José Mourinho. FICHA TÉCNICA Rio Ave x Benfica Campeonato Português Local: Estádio dos Arcos, em Vila do Conde, Portugal Data/Horário: 17 de janeiro de 2026, 17h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave benfica Rio Ave jogos de hoje Liga Portugal Campeonato Português COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Cariocão Volta Redonda x Flamengo: onde assistir e escalações do jogo de hoje (17/01) pelo Campeonato Carioca Volta Redonda e Flamengo jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 17.01.26 18h30 Campeonato Gaúcho Grêmio x São Luiz: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (17/01) pelo Campeonato Gaúcho Grêmio e São Luiz jogam pelo Campeonato Gaúcho hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 17.01.26 18h10 Cariocão Boavista x Fluminense: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (17) pelo Campeonato Carioca Boavista e Fluminense jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 17.01.26 17h30 Copa São Paulo de Futebol Júnior Bragantino x São Paulo: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (17/01) pela Copinha Red Bull Bragantino e São Paulo jogam hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 17.01.26 17h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (17/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Africana de Nações, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 17.01.26 7h00 Copa São Paulo de Futebol Júnior Botafogo x Itaquaquecetuba: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (17/01) pela Copinha Botafogo e IAC jogam hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 17.01.26 15h56 PATRICK Remo anuncia meio-campo com passagens por grandes clubes brasileiros Com carreira consolidada no futebol brasileiro, Patrick viveu seu auge entre 2018 e 2021, defendendo o Internacional 16.01.26 20h36 Volta para casa Atletas do Águia chegam a Marabá e têm recepção calorosa de familiares e amigos Vídeos mostram a chegada da Delegação e motivam onda de solidariedade, após a perda do preparador físico em acidente na estrada 17.01.26 14h14