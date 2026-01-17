Rio Ave x Benfica: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (17/01) pela Liga Portugal

Rio Ave x Benfica disputam hoje, sábado (17/01), a 18° rodada da Liga Portugal. O jogo acontece às 17h30 (horário de Brasília), no Estádio dos Arcos, em Vila do Conde, Portugal. Confira onde assistir ao vivo e as escalações:

Onde assistir Rio Ave x Benfica ao vivo?

A partida será transmitida ao vivo pela Disney+, a partir das 17h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Benfica está em 3° lugar na Liga Portugal, permanece invicto e acumula um total de 11 vitórias, 6 empates, 36 gols marcados e 11 gols sofridos. O time e Porto, o atual líder, são os únicos times ainda invictos no campeonato.

Já o Rio Ave ocupa a 11° posição do Campeonato Português com 4 vitórias, 8 empates, 5 derrotas, 22 gols marcados e 29 gols sofridos. A equipe passou por 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas da competição.

Rio Ave x Benfica: prováveis escalações

Rio Ave: Miszta; Petrasso, Brabec e Abbey; João Tomé, Aguilera, Ntoi e Athanasiou; Luiz, Clayton e Spikic. Técnico: Sotiris Silaidopoulos.

Benfica: Trubin; Dahl, Otamendi, Araújo e Dedic; Barreiro e Aursnes; Schjelderup, Sudakov e Prestianni; Pavlidis. Técnico: José Mourinho.

FICHA TÉCNICA

Rio Ave x Benfica

Campeonato Português

Local: Estádio dos Arcos, em Vila do Conde, Portugal

Data/Horário: 17 de janeiro de 2026, 17h30