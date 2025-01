Reunião na Polícia Federal debate esquema de segurança para jogos do Remo e Paysandu no Parazão

O Parazão começa no próximo sábado (18), com a partida entre Remo x São Francisco, às 18h, no Mangueirão. No domingo (19) é a vez do Paysandu, que recebe o Capitão Poço, às 18h, também no Colosso do Bengui. As duas maiores torcidas do Estado estarão apoiando seus clubes e a segurança dos torcedores será debatida pelos órgãos de segurança do Estado, em uma reunião que ocorrerá nesta terça-feira (14), às 10h, na Superintendência da Polícia Federal, no bairro do Marco, em Belém.

A Polícia Federal irá receber os órgãos de segurança, além dos representantes do Remo e do Paysandu, para uma reunão sobre novas orientações e medidas em grandes eventos, que incluem também estádios de futebol. Com a chegada do Parazão, um encontro foi marcado para debater situações que ocorrem antes, durante e depois das partidas tento dentro dos estádios, mas também fora deles.

O encontro busca orientar a segurança nos eventos, além de alinhar ações dos órgãos que estarão trabalhando nos jogos, buscando mais tranquilidade ao torcedor que vai ao jogo, quanto à população que transita próximo aos eventos. Outro fator importante que será abordado é o cumprimento de normas de segurança em grandes eventos.

Além da Polícia Federal, participarão da reunião a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Segup), Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), Corpo de Bombeiros, além do Comando Geral da Polícia Militar.