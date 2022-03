Parazão: Adversário do Paysandu, Tapajós perde dos jogadores titulares

Com a paralisação do Campeonato Paraense, o Tapajós perdeu dos jogadores titulares. O tecnico do clube, Junior Amorim, comfirmou, sem citar nomes, a saida de dois atletas para o Tocantinópolis-TO. Mas, o meia Elenison Garcia e o atacante Debu aparecem no Boletim Informativo Diario da CBF com o contrato rescindido.

Mesmo com as baixas no elenco, Junior Amorim, afirmou que neste período de paralisação do Parazão, ele aproveitou para ajustar e consertar alguns erros da equipe e está confiante.

“Para mim foi ótimo, porque desde que eu cheguei não tive tempo para trabalhar, com esse tempo, eu consegui ajustar. Por outro lado, a equipe perde um pouco de ritmo, até porque vínhamos em uma crescente, nós estávamos melhorando a cada jogo. Nós trabalhamos para consertar alguns pontos que precisavam, principalmente na chegada na área do adversário, último passe, finalizações, que não estavam sendo legais”, relatou o treinador.

Junior Amorim chegou no Tapajós na primeira fase do Parazão, o técnico comandou o time em apenas três partidas antes da paralisação.

O retorno do campeonato será já nas quartas de finais, o Boto enfrenta o Paysandu, no próximo domingo (20), no Souza, em Belém. Com o tempo extra, a equipe ganhou mais confiança e, segundo o treinador, está pronta para enfrentar o Papão.

“A volta do Parazão nessas quartas de final nos traz muita motivação. Nos anos anteriores, o Tapajós lutava para não cair e, dessa vez, conseguimos uma classificação. Sabemos que vamos enfrentar um dos favoritos ao títulos, mas nós estamos confiantes e com muito respeito ao Paysandu, ao trabalho do Marcio. Mas vamos em busca de sermos felizes e fazer história”, declarou o técnico.

Agenda

A partida de ida entre Tapajós e Paysandu será no próximo domingo (20), às 20h, no Estádio Souza, em Belém. O jogo terá transmissão lance a lance no site de OLiberal.com.