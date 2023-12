Resenha entre D'Alessandro e Adriano viraliza no Jogo das Estrelas; vídeo

Antes de a bola rolar no Jogo das Estrelas, D’Alessandro relembrou o gol marcado por Adriano Imperador na final da Copa América de 2004, entre Brasil e Argentina.

Com muito bom humor, o argentino “xingou” o ex-atacante brasileiro.

“Que Copa América nos tirou, que Copa América nos tirou, filho da p***. Lembra daquele gol que você fez, no último segundo?”, tirou onda.

Adriano brincou de volta: “Claro que eu lembro, no finalzinho mesmo”, em áudio foi captado pelo Sportv através de Grafite, que estava próximo aos dois.

Sorín também brincou com Adriano por causa da final há 19 anos, quando o Brasil perdia por 2 x 1, e o Imperador empatou aos 48 minutos do segundo tempo. A partida foi, então, para os pênaltis, com vitória brasileira.