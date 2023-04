Rendimento de Messi no PSG despenca após a Copa do Mundo de 2022; veja números

O atacante Lionel Messi, de 35 anos, tem vivido momentos distintos atuando pelo Paris Saint-Germain e pela seleção argentina. O jogador, que conquistou a Copa do Mundo de 2022 e recebeu homenagens de torcedores argentinos no último amistoso da seleção, vem sendo vaiado pelos fãs do clube francês, onde o craque vem tendo baixo rendimento após a conquista do Mundial.

Os números de Messi são bem diferentes quando comparados antes e depois da maior competição do futebol mundial: Do início da temporada até antes da competição, foram 22 jogos, com 36 participações em gols (12 gols e 14 assistências), uma média de 1,63 participações em gol por jogo.

Já nos jogos pelo PSG após a Copa do Mundo, Messi viu seus números caírem: nove participações (seis gols e três assistências) em 14 jogos, uma média de 0,64 participações por jogo. Além disso, a equipe foi eliminada da Champions League e da Copa da França, com atuações fracas do camisa 30.

Não se sabem os motivos para a queda nos números do craque, mas rumores da saída do jogador ganham força, principalmente após o Barcelona revelar que tem interesse no retorno do ídolo. O contrato de Messi com o PSG se encerrará em junho, quando acaba a temporada europeia.

O jogador ainda recebeu propostas do futebol árabe: o Al-Hilal, maior rival do Al-Nassr, clube onde joga o português Cristiano Ronaldo, já ofereceu um salário anual para Messi superior a R$2 bilhões. Entretanto, o jogador não pretende sair da Europa e seu futuro ainda está incerto.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)