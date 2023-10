Renato Augusto aguarda definição sobre futuro no Corinthians: “Vou ter que ouvir outras situações"

O futuro do meio-campista Renato Augusto continua indefinido no Corinthians. Com contrato até dezembro deste ano, o experiente camisa oito não descarta ouvir propostas de outros clubes. A inconsistência da equipe paulista no Campeonato Brasileiro e a eleição presidencial que vai decidir o sucessor de Duílio Monteiro Alves travam qualquer tratativa entre jogador e clube para a renovação. Após o empate contra o Santos, em partida válida pela 30° rodada do brasileirão, Renato confirmou aos repórteres o desejo em continuar no alvinegro.

‘Já falei várias vezes que gostaria de continuar para poder iniciar este projeto, provavelmente com jogadores mais jovens, mas não sou eu que decido. Vou esperar até um certo momento. Claro que sou profissional, e chega um momento em que vou ter que ouvir outras situações também’, afirmou o meia.

Renato Augusto vive a maior sequência de jogos na temporada. Com 35 anos, o jogador já soma dez partidas seguidas entrando em campo, a maior série desde junho de 2022. O atleta tem levantado questionamentos relacionados ao seu condicionamento físico, visto que dificilmente permanece em campo durante todos os 90 minutos. Na atual temporada, o camisa oito soma 38 jogos, sendo 29 como titular, marcando cinco gols e oito assistências.

O comandante do Corinthians, Mano Menezes, já disse publicamente que não pretende poupar Renato de jogos, ainda que, para isso, precise reduzir os minutos dele em cada partida. Em entrevista ao GE, Mano disse que prioriza os oito jogos que restam da equipe paulista na temporada e acredita não ser o momento adequado para falar de renovação de contratos. ‘Tudo que não vamos fazer nessa hora é entrar nas possíveis permanências, saídas. Não é hora. Temos que nos manter concentrados no que estamos fazendo agora. Tratamos esses assuntos de forma interna, como deve ser tratado’, disse o técnico.

Os dois candidatos à presidência do Corinthians já falaram publicamente sobre a situação do meio-campista. André Negão pretende ouvir a comissão técnica, enquanto o opositor Augusto Melo é mais enfático e já afirmou que renovaria com Renato Augusto. O jogador disse que não foi procurado pela direção do clube. ‘Não, não (conversamos ainda). Se tiver que conversar, a gente vai conversar. Por ser um ano diferente, de eleição, a gente tem que ter uma certa paciência. Hoje minha cabeça está mais em sair dessa situação. Primeiro isso, depois vamos conversar’, reforçou o camisa oito.

(*Messias Azevedo, estagiário sob a supervisão do coordenador do Núcleo de Esportes, Pedro Cruz)